Galatasaray'da Muslera'nın sağlık durumu netlik kazandı: Young Boys maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sağlık durumu netlik kazandı



Kontrollerinde sorun tespit edilmeyen Muslera, son antrenmanda takımla çalıştı.

YOUNG BOYS MAÇINDA OYNAYABİLİR



38 yaşındaki futbolcu İsviçre ekibine karşı forma giyebilecek.

Davinson Sanchez'in ise sakatlığı sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Abdulkerim Bardakcı kart cezalısı.

Teknik direktör Okan Buruk da cezası nedeniyle ilk maçta olduğu gibi kulübede olamayacak.

Galatasaray, Young Boys'a ilk maçta 3-2 kaybetmişti. Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçı Salı günü 22'de Rams Park'ta oynanacak.