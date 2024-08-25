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Galatasaray'da Muslera'nın sağlık durumu netlik kazandı: Young Boys maçında oynayacak mı?

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber geldi. Uruguaylı yıldız kritik Young Boys maçı öncesi sakatlığını atlattı.

Galatasaray'da Muslera'nın sağlık durumu netlik kazandı: Young Boys maçında oynayacak mı?

'da 'nın sağlık durumu netlik kazandı
 
Kontrollerinde sorun tespit edilmeyen Muslera, son antrenmanda takımla çalıştı.

YOUNG BOYS MAÇINDA OYNAYABİLİR

38 yaşındaki futbolcu İsviçre ekibine karşı forma giyebilecek.

Davinson Sanchez'in ise sakatlığı sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Abdulkerim Bardakcı kart cezalısı.

Teknik direktör Okan Buruk da cezası nedeniyle ilk maçta olduğu gibi kulübede olamayacak.

Galatasaray, Young Boys'a ilk maçta 3-2 kaybetmişti. Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçı Salı günü 22'de Rams Park'ta oynanacak.

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