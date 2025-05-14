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Galatasaray'dan 19. şampiyonluk paylaşımı

Galatasaray'dan Türkiye Kupası zaferi sonrası 'Kupa Beyi' paylaşımı geldi.

Galatasaray'dan 19. şampiyonluk paylaşımı

Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray, Türkiye Kupası zaferi sonrası 'Kupa Beyi' paylaşımı yaptı. 

Sarı kırmızılar kazandıkları kupa ve yıllara atıfta bulunarak "19 kez ile  kez ile Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takım: GALATASARAY!" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada 19. kupa zaferinin tişörtlerinin de satışa çıktığı duyuruldu. 

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