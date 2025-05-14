Galatasaray'dan 19. şampiyonluk paylaşımı
Galatasaray'dan Türkiye Kupası zaferi sonrası 'Kupa Beyi' paylaşımı geldi.
Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray, Türkiye Kupası zaferi sonrası 'Kupa Beyi' paylaşımı yaptı.
Sarı kırmızılar kazandıkları kupa ve yıllara atıfta bulunarak "19 kez ile kez ile Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takım: GALATASARAY!" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada 19. kupa zaferinin tişörtlerinin de satışa çıktığı duyuruldu.
1️⃣9️⃣ kez ile Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takım: 𝗚𝗔𝗟𝗔𝗧𝗔𝗦𝗔𝗥𝗔𝗬! 💛🏆❤️#KupaBeyiGALATASARAY pic.twitter.com/K2pm3YkDDe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 14, 2025
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