Galatasaray'dan 2026'nın ilk transferi. "Anlaşma yakın" diyerek duyurdular

“GALATASARAY'IN ARADIĞI PROFİL”

Manchester United'ın; orta saha oyuncusu için bonservis beklentisini düşük tuttuğu ifade edilirken, Ugarte'nin Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu olduğu yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 maça çıkan 24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 432 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.