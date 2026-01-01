Galatasaray'dan 2026'nın ilk transferi. "Anlaşma yakın" diyerek duyurdular

01.01.2026 10:32

Son Güncelleme: 01.01.2026 10:33

Galatasaray'dan 2026'nın ilk transferi. "Anlaşma yakın" diyerek duyurdular
Reuters

Selim Başeğmezer

Süper Lig'de ilk devreyi lider olarak kapatan Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

 

2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılıların orta sahaya yapacağı takviyeyi Brezilya basını duyurdu.

 

GALATASARAY'DAN UGARTE HAREKATI

 

Somos Fanaticos'un haberine göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Reuters

Manuel Ugarte, Manchester United ile basın toplantısında konuşurken...

SATIN ALMA OPSİYONU: 20 MİLYON EURO

 

Haberin devamında sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İngiliz kulübünün kapısını çalacağı aktarıldı. Ugarte için belirlenen opsiyonun 20 milyon euro olacağına dikkat çekildi.

 

“ANLAŞMA YAKIN”

 

İki kulübün de transfer için anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, Ugarte'nin daha fazla forma süresi bulacak olmasından dolayı imzaya sıcak baktığı vurgulandı.

Reuters

Manuel Ugarte'nin Lyon forması giyen Moussa Niakhate ile ikili mücadelesi.

GALATASARAY'IN ARADIĞI PROFİL”

 

Manchester United'ın; orta saha oyuncusu için bonservis beklentisini düşük tuttuğu ifade edilirken, Ugarte'nin Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu olduğu yazıldı.

 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

 

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 maça çıkan 24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 432 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.

