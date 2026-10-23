Galatasaray'dan 22-0'lık galibiyet
23.10.2026 16:35
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın gol sevinci.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Şile Bilgidoğa ile kozlarını paylaştı.
Galatasaray, Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan maça Esra, İrem, Eda, Markou, Gbedjissi, Chang, Foederer, Marta, Melike Ö, Melike P. ve Cristina 11’iyle çıktı.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısında 13-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 9 gol daha bularak sahadan 22-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncuları, ilk yarıda attıkları bir gol sonrası böyle sevindi.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 5. galibiyetini aldı ve puanını 17'ye yükselterek 2. sırada yer buldu. Şile Bilgidoğa ise puansız olarak sonuncu sırada yer aldı.
Galatasaray, ligin 8. haftasında Yüksekova Belediye deplasmanına çıkacak. Şile Bilgidoğa ise Fomget'i ağırlayacak.