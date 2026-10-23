Galatasaray'dan 22-0'lık galibiyet

Sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 5. galibiyetini aldı ve puanını 17'ye yükselterek 2. sırada yer buldu. Şile Bilgidoğa ise puansız olarak sonuncu sırada yer aldı.

Galatasaray , ligin 8. haftasında Yüksekova Belediye deplasmanına çıkacak. Şile Bilgidoğa ise Fomget'i ağırlayacak.