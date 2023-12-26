NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'dan 3 bölgeye takviye

Galatasaray, ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar 3 bölgeye takviye yapmayı planlarken, bazı isimlere de veda edecek.

Galatasaray'dan 3 bölgeye takviye

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'da kış transfer dönemi hareketli geçecek.

Yönetim, teknik heyetin takviye istediği mevkiler için çalışmalara hız verdi.

SOL BEK TAKVİYESİ KESİN

Her ne kadar Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, şartlara göre stopere de takviye yapmayı planlıyor.

AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

Beklentileri karşılayamayan Angelino ile kesin olarak yollar ayrılacak.

Galatasaray, Tanguy Ndombele ile de yola devam etmeyi düşünmezken, Sergio Oliveira ve Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak'ta başlayarak 9 Şubat'a dek devam edecek.

Türk futbolunda ilk yarının gol raporu: İshak Kurt, Dzeko ve Icardi'yi geride bıraktı

Türk futbolunda ilk yarının gol raporu: İshak Kurt, Dzeko ve Icardi'yi geride bıraktı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;