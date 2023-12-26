Galatasaray'dan 3 bölgeye takviye

Galatasaray'da kış transfer dönemi hareketli geçecek.



Yönetim, teknik heyetin takviye istediği mevkiler için çalışmalara hız verdi.

SOL BEK TAKVİYESİ KESİN



Her ne kadar Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.



Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, şartlara göre stopere de takviye yapmayı planlıyor.

AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER



Beklentileri karşılayamayan Angelino ile kesin olarak yollar ayrılacak.



Galatasaray, Tanguy Ndombele ile de yola devam etmeyi düşünmezken, Sergio Oliveira ve Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak'ta başlayarak 9 Şubat'a dek devam edecek.