Galatasaray'dan 3 futbolcu için sağlık durumu açıklaması geldi.

Sarı kırmızılı ekip Türkiye Kupası yarı final maçı için Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Morata'nın Konya'ya götürülmeyeceğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecektir."