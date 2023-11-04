Galatasaray'dan 45 yıl sonra ilk

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.



Galatasaray bu galibiyetle dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılılar söz konusu 11 maçın da ilk yarılarında gol yemedi.



Galatasaray 45 yıl sonra bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti. Son olarak Trabzonspor 1978-79 sezonunun ilk 16 maçının ilk yarılarında kalesini gole kapatmıştı.



Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.



Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.



Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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