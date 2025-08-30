Galatasaray'dan 4'te 4: Sanchez, Osimhen, Icardi!
Galatasaray seyircisi önünde sahneye çıktı. Sarı kırmızılılar Çaykur Rizespor'u konuk etti. Galatasaray maçı 3-1 kazandı.
Galatasaray seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıktı.
Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
RAMS Park'ta oynanan müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetti.
Maçta 3-1 Galatasaray üstünlüğü var. Galatasaray milli ara öncesi 4'te 4 yapmış oldu ve puanını 12'ye çıkardı.
Sarı kırmızılıların golleri Sanchez, Osimhen ve Icardi'den geldi. Rizespor'un tek golü ise Varesanovic'ten geldi.
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4000. golünü Sanchez attı.
Barış Alper kadroda yer almazken yeni transfer Wilfried Singo, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi. Singo 90. dakikada Osimhen'in yerine oyuna girdi.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
15' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı direğe takıldı.
18' Taha Şahin'in şutunda top üst direkten döndü.
20' Sara'nın asistiyle Sanchez'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Bu gol sarı kırmızılıların 4000. golü oldu.
34' Laçi'nin golüyle konuk ekip eşitliği yakaladı. Ancak gol VAR'dan döndü.
36' Maçtaki ilk kart Rizespor'da Olawoyin'e çıktı.
44' Rizespor topu ağlara gönderdi ancak bu kez ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
45' İlk yarı sonucu 1-0.
İKİNCİ DEVRE
65' Abdülkerim'in asistinde Osimhen'in golüyle fark 2' çıktı.
67' Icardi oyuna girerken Lemina oyundan alındı.
73' Varesanovic'in golüyle Rizespor farkı 1'e indirdi: 2-1
90' Osimhen yerini yeni transfer Singo'ya bıraktı.
90+1' Galatasaray'da Sallai sarı kart gördü.
90+2' Icardi'nin golüyle Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1
90+6' Maç sona erdi.
TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirdi. Okan Buruk, Kayserispor mücadelesinde ilk 11 oynattığı Jakobs'u yedek kulübesine çekti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Alikulov, Højer, Laçi, Papanikolau, Mithat, Halil, Olawoyin, Sowe
