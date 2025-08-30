Galatasaray'dan 4'te 4: Sanchez, Osimhen, Icardi!

Galatasaray seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıktı.



Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetti.



Maçta 3-1 Galatasaray üstünlüğü var. Galatasaray milli ara öncesi 4'te 4 yapmış oldu ve puanını 12'ye çıkardı.

Sarı kırmızılıların golleri Sanchez, Osimhen ve Icardi'den geldi. Rizespor'un tek golü ise Varesanovic'ten geldi.



Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4000. golünü Sanchez attı.



Barış Alper kadroda yer almazken yeni transfer Wilfried Singo, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi. Singo 90. dakikada Osimhen'in yerine oyuna girdi.