Galatasaray'dan 5 oyuncuya imza töreni

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni oyuncularından Gürcü smaçör Ann Kalandadze, Sırp smaçör Katarina Lazovic, Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile orta oyuncu Eline Timmerman ve Türk orta oyuncu Ceylan Arısan için imza töreni gerçekleştirildi.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral katıldı.



Törende konuşan Mehmet Cibara, "Yeni sezonun tüm takımlar için sakatlıklardan uzak ve fair-play kuralları çerçevesinde geçmesini diliyorum. Hedefimiz, önümüzdeki sene Avrupa kupalarına direkt katılmak olacak. O yüzden çok sıkı çalışıyoruz." dedi.



Cibara, sarı-kırmızılı kulüpte voleybola ayrılan bütçe hakkında "Bütçeyi 2,5 kat arttırdık ve oynadığımız tüm kulvarlarda zirveyi oynamak istiyoruz." bilgisini verdi.



Sarı-kırmızılı takımın yönetim kurulu üyesi Emir Aral da "Kadın futbolunda da takımımızı zirveye oynatacağız. Challange Cup ve Sultanlar Ligi'nde zirveye oynayacağız. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.





Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katılan oyunculardan Lazovic, "Galatasaray takımına katılmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Takım için elimizden geleni yapacağım." derken, Timmerman "Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnunum. Ligi en iyi yerde tamamlamak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni sezon için sıkı çalıştıklarını belirten Kalandadze, "Galatasaray'a katılmaktan dolayı çok mutluyum ve dünyaca ünlü bir takımın formasını giymekten dolayı gurur duyuyorum. Hedeflerimiz için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



"Böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum." diyen Bongaerts da "Taraftarlara gösterdiği destek için teşekkür ediyorum. Umarım hedeflerimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Ceylan Arısan ise şunları söyledi:



"Galatasaray gibi büyük bir camiaya katılmak dolayı çok mutluyum. Hazırlık sürecimiz çok iyi gidiyor. Genç ve dinamik bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Enerji ve uyumumuzu sahaya yansıttığımız sürece bu sezon hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Umarım hepimiz için sağlıklı ve başarılı bir yıl olur."

