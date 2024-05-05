Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.



Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech 12. dakikada gol perdesini açarken, 38. dakikada sahneye çıkan Dries Mertens skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekipte 55. dakikada Caner Osmanpaşa farkı 1'e indirirken, Mauro Icardi 59. dakikada skoru 3-1'e getirdi.



Galatasaray, 60. dakikada Hakim Ziyech ceza sahası dışından estetik golüyle 4-1 öne geçerken, Dries Mertens'in 73. dakikada yeniden sahneye çıkmasıyla sahadan 5-1'e getirdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 85. dakikada gol perdesini kapatarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.



Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer aldı.



SÜPER LİG PUAN REKORUNU KIRDI



Galatasaray, Sivasspor galibiyetinin ardından 96 puana ulaşarak 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇ



Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de çıktığı 23 maçta mağlubiyet görmedi. Öte yandan iç sahada çıktığı 18 lig maçını da kazanmayı başardı.



SON 7 MAÇTA 12 GOLE KATKI



Sivasspor karşısında 2 gol atan ve 1 asist yapan Dries Mertens, Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta 12 golde pay sahibi oldu. (4 gol / 8 asist)



GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI



Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla 15 maçlık galibiyet serisi yakalayarak kendine ait olan rekoru kırmıştı. Sarı-kırmızılılar seriyi 16 maça çıkarttı.



4 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ



Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşısında sona ermiş oldu.

