Galatasaray'dan 8 numara transferine rekor bütçe

Son olarak sağ bek Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray'da gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.

Zenit forması giyen Wendel ve Manchester United'da oynayan McTominay için ısrarını sürdüren sarı-kırmızılıların 8 numara transferi için ayırdığı bütçe ortaya çıktı.

REKOR BÜTÇE

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın orta saha transferine 20 milyon euroluk rekor bütçe ayırdığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların bu transfer için Manchester United ve Zenit'ten yanıt beklediği kaydedildi.

Galatasaray'da maaş tavan ücreti ise 10 milyon euro olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılıların bonservisteki üst limitinin ise 20 milyon euro olduğu aktarıldı.