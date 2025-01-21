Galatasaray'dan acı haber: Yangın faciasında eski sporcusu ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray, Kürek Şubesi'nin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın faciasında vefat ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılradan yapılan açıklama şöyle:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."