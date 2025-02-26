Galatasaray'dan açıklama: Sahamızda bu kadar polisin olması konsantremizi bozdu

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı kırmızılıların sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.



"Sponsorluklar konusunda, Galatasaray'a zarar veren markalar gördük. Bu konuda daha seçici davranılacak mı?" sorusuna Yelkencioğlu, "Biz her zaman seçici davranıyoruz. Yarın ne çıkabileceğini bilmediğimiz olaylar var. Onları da bilemiyoruz. 5 kişilik ayrı grup kurduk. Onlar da gerekli incelemeleri yapıyor. Eskisinden daha dikkatliyiz." yanıtını verdi.



"SAHAMIZDA BU KADAR POLİSİN OLMASI KONSANTREMİZİ BOZDU"



Yelkencioğlu derbideki olaylar hakkında, "İlk devre Fenerbahçe sahasında böyle güvenlik önlemi yoktu. Oynadık ve bir sorun olmadı. Bizim sahamızda bu kadar polisin olması konsantremizi bozdu. İnsanların kapısına yanan meşaleler atıldı, o kadar polis vardı bu nasıl oldu? Yetkililer gereken cezayı verecek." ifadelerini kullandı.



"BİR ŞARTIMIZ VARDI, SADECE BU HAKEMİ İSTEMEDİK"



Derbinin hakemi hakkında da konuşan Yelkencioğlu, "Biz iyi hakem istedik. 'Kimi verirseniz verin' dedik. Bir şartımız vardı, sadece bu hakemi istemedik. Özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti. Bu normal bir şey değil." dedi.