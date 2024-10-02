Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya sarı kart operasyonu yanıt

Öztürk, “TFF’nin Survivorcının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz Galatasaray Lisesi’nden çıkmış ciddi bir kulübüz. Biz gayri ciddi kişilerle ve durumlara cevap vermek istemiyoruz.” dedi.



“TAMAMEN ALGI OPERASYONU”



Teknik Direktör Okan Buruk ve Mitchy Batshuayi’nin PFDK’ya sevk edilmelerini değerlendiren Öztürk,, son gelişmeler için, “Algı operasyonu.” yorumunu yaptı.



“Mert Hakan Yandaş’ı kimse konuşmuyor. Kendisi de Galatasaray maçında sözlü hakaretleri var, bunları kameralar yakalamış.” ifadesini kullanan Öztürk, “Tamamen bir algı operasyonu. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0’dan sonra hakem yardımıyla böyle oldu yoksa maç 5’e 6’ya gidecekti.” şeklinde konuştu.



Öztürk, tartışılan forma sponsorları için federasyondan aldıkları iznin kaldırılması sebebiyle sözleşmeyi iptal ettiklerini de sözlerine ekledi.