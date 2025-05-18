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Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya Victor Osimhen göndermesi: "Meraktan soruyoruz!"

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçta golünü kaydeden Victor Osimhen için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya Victor Osimhen göndermesi: "Meraktan soruyoruz!"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Maçta ev sahibi Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Victor Osimhen'in ağları sarsmasının ardından sarı - kırmızılıların resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Hayır, meraktan soruyoruz: Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi bir forvet var mı?" ifadeleri kullanıldı.

Sarı - kırmızılıların gönderisi, Fenerbahçe Asbaşkanı 'nın "Meraktan soruyorum Osimhen'i getirdin. Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?" sözlerine gönderme olarak algılandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla attığı 36 golle kariyer rekorunu geliştiren Osimhen, 34 gollü Jardel'in rekorunu da kırmıştı.

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya Victor Osimhen göndermesi: "Meraktan soruyoruz!" - 1

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