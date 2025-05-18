Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya Victor Osimhen göndermesi: "Meraktan soruyoruz!"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.



Maçta ev sahibi Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Victor Osimhen'in ağları sarsmasının ardından sarı - kırmızılıların resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.



Galatasaray'ın paylaşımında, "Hayır, meraktan soruyoruz: Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi bir forvet var mı?" ifadeleri kullanıldı.



Sarı - kırmızılıların gönderisi, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Meraktan soruyorum Osimhen'i getirdin. Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?" sözlerine gönderme olarak algılandı.



Bu sezon Galatasaray formasıyla attığı 36 golle kariyer rekorunu geliştiren Osimhen, 34 gollü Jardel'in rekorunu da kırmıştı.