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Galatasaray'dan amatör lige: Yiğit Gökoğlan Çeşme Belediyespor’da

Çeşme Belediyespor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen Yiğit Gökoğlan’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'dan amatör lige: Yiğit Gökoğlan Çeşme Belediyespor’da

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta yer alan Çeşme Belediyespor, devreyi 24 puanla 4. sırada tamamladı. Şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibi, transfere hız verdi.

Çeşme Belediyespor, bir dönem forması da giyen 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan’ı kadrosuna kattı. Gökoğlan, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'da oynadı.

Manisaspor'da başladığı kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giyen Gökoğlan, futbola amatör kategoride devam edecek.

Galatasaray'dan amatör lige: Yiğit Gökoğlan Çeşme Belediyespor’da - 1
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