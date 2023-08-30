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Galatasaray'dan ayrılan Alpaslan Öztürk Pendikspor'da

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Galatasaray’dan ayrılan Alpaslan Öztürk’ü kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan ayrılan Alpaslan Öztürk Pendikspor'da

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Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, ’dan ayrılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk’ü kadrosuna kattığını duyurdu. 

İstanbul ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferi şu sözlerle duyurdu:

“Alpaslan Öztürk Pendikspor’umuzda. Pendikspor'umuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk.”

Geçtiğimiz yıllarda milli takıma da seçilen tecrübeli futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Eyüpspor’da tamamlamıştı.

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