Galatasaray'dan ayrılan Alpaslan Öztürk Pendikspor'da

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Galatasaray’dan ayrılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk’ü kadrosuna kattığını duyurdu.



İstanbul ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferi şu sözlerle duyurdu:



“Alpaslan Öztürk Pendikspor’umuzda. Pendikspor'umuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk.”



Geçtiğimiz yıllarda milli takıma da seçilen tecrübeli futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Eyüpspor’da tamamlamıştı.