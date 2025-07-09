Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni takımındaki ilk maçında hüsran: Gol sonrası hakeme tepki

İLK MAÇINA 11'DE ÇIKTI Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atan Uruguaylı file bekçisi, yeni takımında ilk maçına çıktı. Supercopa Internacional finalinde Estudiantes ile Velez karşı karşıya geldi. Fernando Muslera da müsabakaya ilk 11'de başladı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray 'da önemli ayrılıklar yaşanmıştı. 14 yıldır sarı - kırmızılıların kalesini koruyan kaptan Fernando Muslera , Galatasaray'daki kariyerine nokta koymuştu.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren maçın 52. dakikasında Galvan, Velez Sarsfield'ı 1-0 öne geçirdi. 73. dakikada da Braian Romero sahneye çıktı ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.



Bu skorun ardından Velez Sarsfield, Supercopa Internacional'in kazananı oldu.

MUSLERA'DAN SİTEM VE TEPKİ



14 yıl sonra ilk kez başka bir takımın formasını sırtına geçiren Muslera, sahadan üzgün bir şekilde ayrılırken, yediği ilk golde sitem etti.



Deneyimli kaleci, yoğun sis altında oynanan mücadelede görüş alanının oldukça kısalması nedeniyle sinirlenerek hakeme tepki gösterdi.



Karşılaşmadaki performansı eleştirilen Muslera, sahanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.