Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'e kadro dışı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kararı gelecek.



Sabah'ın geçtiği son dakika haberine göre Galatasaray'da Gomis sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılacak.



Yönetimin aryıca Fransız golcünün sözleşmesini feshetme ihtimalini de masaya yatırdığı ancak ekstra tazminat doğabileceği gerekçesiyle bu konuda geri adım attığı öğrenildi.



Gomis, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk'un, "Gomis sezonun kalan maçlarında oynamak istemiyor" sözleri hakkında açıklamada bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti:



"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

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