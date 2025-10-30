Galatasaray'dan bahis açıklaması: "Karar süratle verilmeli"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemlere yönelik bahis soruşturması hakkında konuştu.

Özbek, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak görüşlerimizi anlattık. Olacak gibi değil. Özellikle bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil." dedi.

"EN SÜRATLİ ŞEKİLDE KARARIN VERİLMESİ LAZIM"



Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Konuyla ilgili destek vereceğimizi açıkladık. Bunun bir an evvel, çabuk bitmesinde fayda var. Bu Türk futbolu lehine değil. En süratli şekilde soruşturmaların yapılıp neyse kararın verilmesi lazım."



Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır." ifadelerine yer vermişti.