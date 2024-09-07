Galatasaray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme: Ücreti artıyor!

rPorto'nun ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan Galatasaray, milli yıldızla masaya oturuyor.



Yeni sözleşme hazırlanan Barış Alper'e yerli oyuncularda tavan ücreti alacak şekilde düzenleme yapılacak ve performansı ödüllendirilecek.

ÜCRETİ 2 MİLYON EURO OLACAK



Sabah'ın haberine göre; Yönetim, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından Barış Alper'in sözleşmesini uzatacak.



24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni anlaşma imzalanacak ve ücreti 2 milyon euroya çıkarılacak.