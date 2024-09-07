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Galatasaray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme: Ücreti artıyor!

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gönderen Galatasaray, bir başka Portekiz ekibi Porto'nun ise Barış Alper teklifini kabul etmedi. Sarı kırmızılılar milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme: Ücreti artıyor!

rPorto'nun ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan , milli yıldızla masaya oturuyor.

Yeni sözleşme hazırlanan Barış Alper'e yerli oyuncularda tavan ücreti alacak şekilde düzenleme yapılacak ve performansı ödüllendirilecek.

ÜCRETİ 2 MİLYON EURO OLACAK

Sabah'ın haberine göre; Yönetim, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından Barış Alper'in sözleşmesini uzatacak.

24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni anlaşma imzalanacak ve ücreti 2 milyon euroya çıkarılacak.

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