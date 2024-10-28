Galatasaray'dan Beşiktaş'a tahterevallili gönderme
Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup etmelerinin ardından tahterevalli göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Mücadele sonrası sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır!." ifadeleri kullanıldı.
İkinci paylaşımda ise tahterevalliye binmiş bir Kartal ve onu sallayan Aslan videosuna yer verilerek ezeli rakiplerine gönderme yapıldı.
GALATASARAY'IN TAHTEREVALLİ PAYLAŞIMI
🎶 İNLETELİM TÜRKİYE’Yİ CİMBOMBOM DİYE! 🦁 pic.twitter.com/e4w9le1KYN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
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