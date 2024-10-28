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Galatasaray'dan Beşiktaş'a tahterevallili gönderme

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup etmelerinin ardından tahterevalli göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a tahterevallili gönderme

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide , konuk ettiği 'ı 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrası sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından, "Namağlup takım yoktur, ile oynamamış takım vardır!." ifadeleri kullanıldı. 

İkinci paylaşımda ise tahterevalliye binmiş bir Kartal ve onu sallayan Aslan videosuna yer verilerek ezeli rakiplerine gönderme yapıldı.

GALATASARAY'IN TAHTEREVALLİ PAYLAŞIMI

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