Galatasaray'dan çifte transfer

Galatasaray Kulübü, İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin geçici transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.



Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Tanguy Ndombele sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.



Sarı kırmızılı kulüp, Ndombele'nin ardından Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'i de resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin euro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.



27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin euro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.



DAVINSON SANCHEZ MİLLİ ARA SONRASI GELECEK

Öte yandan DHA'nın haberine göre Galatasaray'ın transferini bitirdiği Davinson Sanchez, milli aradan sonra İstanbul'a gelip takıma katılacak.