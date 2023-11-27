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Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması

Galatasaray,  Alanyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisi 1 hafta sürecek.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması

, Trendyol 'in 13. haftasında Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlığından dolayı maçı yarıda bırakan Davinson Sanchez'in sağlık durumunu açıkladı.

Kolombiyalı savunmacının sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Tedavisi 1 hafta sürecek olan Davinson'un Manchester United karşısında forma giymesi beklenmiyor. 

Galatasaray tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

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