Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı

Galatasaray, son olarak Copa Amerika'da ülkesi Kolombiya ile final oynayan Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili kararını verdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İHTİYACIMIZ VAR"

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un deneyimli stoper için "Kesinlikle satmayalım. Şampiyonlar Ligi'nde ona çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

28 yaşındaki stoper geçtiğimiz günlerde kendisi için gelen tekliflere Galatasaray'ın en iyi kararı vereceğini belirtmişti.



Davinson'un İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı da vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 34 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, bu mücadelelerde 3 gol atıp, 2 asistlik performans sergilemişti.