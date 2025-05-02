Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı

Yeni sezon transfer hazırlıklarına başlayan Galatasaray, önce iç transferi bitirmek istiyor.



İç transferde harekete geçen sarı kırmızılılar Davinson Sanchez için harekete geçti.

SÖZLEŞME UZAYACAK MAAŞA ZAM GELECEK



Talipleri olan Kolombiyalı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor.



Sabah'ta yer alan habere göre; 2027'de sona erecek sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturulacak.



28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon euro olan ücretine zam yapılması ve taraflar arasında yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.

