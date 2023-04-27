Galatasaray'dan deprem bölgesine 500 konteyner

Galatasaray Kulübü, depremzedelere yardım müzayedesine katkıda bulunan isimler için plaket töreni gerçekleştirdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen plaket törenine, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve müzayedeye katkıda bulunan isimler katıldı.



Törende konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray olarak elimizden gelen ne geliyorsa en üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 100 tır insani yardım malzemesi indirdik. Türk milleti olarak, Galatasaray Spor Kulübü olarak bizim de üzerimize büyük bir sorumluluk düştü. Bölgeye indiğimde çocuklar, büyükler, bölgeye gelen herkes geldiğimizi duyunca formasını giyip boynumuza sarıldılar. Bu beni çok duygulandırdı. Bizi orada görmekten dolayı çok mutlu oldular. Bu bizi çok fazla yüreklendirdi. Bölgeye en üst seviye ne yapabileceğimiz konusunda sayın bakanlarla istişare etme durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

"SEVKİYATA BAŞLIYORUZ"



"Özellikle Gaziantep’te Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile konuştuk. Bölgenin yapılanmasından sorumluydu. Kendisiyle konuşurken 500 adet konteyner ev yapabileceğimizi söyledik." diyen Başkan Özbek, şöyle konuştu:



"Sadece konteyner yapmakla kalmayıp kalıcı konut üretimi için de Sayın Bakan ile konuştuk ve 250 kalıcı konut yapmak için Galatasaray adına kendisine söz verdik. İnsanların evsiz kaldığı, memleketin yüzde 20'sinin yıkıldığı böyle bir ortamda Galatasaray Spor Kulübü duyarsız kalamaz. Gerekeni yapacağız ve bu konudaki aktivitelerimizi çeşitlendireceğiz diye kendisine söz verdim. Allah'a çok şükür olsun ki 500 konteyner için bütçemizi tamamladık. İmalat yapılıyor. 100 tanesini Nurdağı'na sevk ettik. 1000 konteynerlik bir projemiz var. Burada 400 konteyneri biz göndereceğiz. Büyük bir kısmı hazır. Geri kalan kısmı hazırlanıyor. Bakan bölgenin sevkiyata hazır olduğunu söyledi. Bugün aldığımız bilgi çerçevesinde sevkiyata başlıyoruz."