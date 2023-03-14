Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç

Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.
Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00’da Qarabağ FK ile Azerbaycan’da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. pic.twitter.com/jeIOG2zE4l— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 14, 2023