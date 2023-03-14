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Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç

Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.

Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç

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, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.

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