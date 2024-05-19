Galatasaray'dan derbi öncesi paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.



Derbi öncesinde her iki takımın oyuncuları da zemini kontrol etmek için sahaya geldi.



Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.



Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.



Galatasaray, bu olayların ardından resmi Twitter/X hesabından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Büyük Galatasaray taraftarı, 90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim."