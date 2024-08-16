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Galatasaray'dan Derrick Köhn açıklaması

Galatasaray, Derrick Köhn'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı

Galatasaray'dan Derrick Köhn açıklaması

, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılarda Derrick Köhn'ün mücadele kadrosunda yer almaması merak uyandırmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Köhn'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

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