Galatasaray'dan Derrick Köhn açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılılarda Derrick Köhn'ün mücadele kadrosunda yer almaması merak uyandırmıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Köhn'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır."
ℹ️ BİLGİLENDİRME: Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2024
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