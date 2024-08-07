Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı

Son olarak Norwich City'den Gabriel Sara'yı 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunu yeni bir sol bek ile güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar Derrick Köhn'e gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı

8 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Sabah'ın haberine göre, Spartak Moskova'nın Alman sol bek için bonuslarla birlikte 8 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

Moskova'nın Galatassaray'da 450 bin euro maaş kazanan Köhn'ün maaşı için bonservisiyle birlikte 15 milyon euroluk bütçe ayırdığı kaydedildi.

TEKLİFİ YETERLİ BULMADI

25 yaşındaki savunmacının satışından 10 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi olan sarı-kırmızılıların Spartak Moskova'nın teklifini yeterli bulmadığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon ara transferde Galatasaray'a katılan Köhn, sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 1 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.