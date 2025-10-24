Galatasaray'dan dev anlaşma: 83 milyon euro!

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

"BU YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.



Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



""Galatasaray Spor Kulübü olarak güçlü bir ortaklığı ve değerli bir dostluğu ve sürdürebilir ortaklığı pekiştiriyoruz. Galatasaray geleceğe emin adımlarla yürürken, yanında bir dünya markası olduğunu gösteren önemli bir anlaşmadır. Galatasaray uluslararası alanda Türkiye'nin en güçlü temsilcisidir.

"Bildiğiniz gibi son üç sezonun şampiyonu Galatasaray. Hedeflerimize ulaştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek var. Liverpool ve Bodo Glimt maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini gördünüz

Takımın inanmışlığını da gördünüz. Fazla bir şey söyleme gerek kalmadan Galatasaray'ın inancı ortadadır. Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklesin. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz."