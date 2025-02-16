Galatasaray'dan doping açıklaması

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"



İnce "Bir iftira atarken biraz da olsa zeka gerekir sonra kişi kendinden bilir işi derler, yaratmaya çalıştığınız algı üzerinize yapışır." dedi.



İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "İster misiniz bakalım bugüne kadar şu an Turkiye’de aktif futbol oynamaya devam eden hangi oyuncuların doping testleri pozitif çıkmış."