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Galatasaray'dan doping açıklaması

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, doping iddialarına yanıt verdi. İnce, "Bir iftira atarken biraz da olsa zeka gerekir. İster misiniz bakalım bugüne kadar hangi oyuncuların doping testleri pozitif çıkmış." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan doping açıklaması

Kulüp Doktoru Yener İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doping söylemlerine yanıt verdi.

Galatasaray'dan doping açıklaması - 1 Yener İnce

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

İnce "Bir iftira atarken biraz da olsa zeka gerekir sonra kişi kendinden bilir işi derler, yaratmaya çalıştığınız algı üzerinize yapışır." dedi.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "İster misiniz bakalım bugüne kadar şu an Turkiye’de aktif oynamaya devam eden hangi oyuncuların doping testleri pozitif çıkmış."

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