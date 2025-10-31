Galatasaray'dan dünya devini şaşırtan cevap: Osimhen için çok konuşulacak bonservis

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.



Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı-krımızılıların en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak.



Galatasaray'ın sezon başında bonservisini 75 milyon euro karşılığında aldığı Nijeryalı golcüye Barcelona talip olmuştu. BARCELONA İSTEDİ



Mundo Deportivo'nun haberinde Katalan devinin, Lewandowski yerine Osimhen'i düşündüğü ve bu transfer için harekete geçtiği bildirildi.

Victor Osimhen, Kayserispor karşısında attığı gol sonrası böyle sevinmişti.

Barcelona'da yönetimin Osimhen için yapılacak her harcamanın yatırım değerinde olduğunu düşündüğü aktarıldı. GALATASARAY, BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ



Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Victor Osimhen'i yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için belirlediği bonservis de belli oldu.

Galatasaraylı Osimhen, Bodo/Glimt maçında attığı golü böyle kutlamıştı.

130 MİLYON EURO Galatasaray Yönetimi'nin Victor Osimhen için kapıyı 130 milyon euro'dan açacağı ve teklif yapacak kulüplerin bu miktarın altına düşmeleri halinde masaya oturmayacağı öğrenildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.