Galatasaray'dan dünya devini şaşırtan cevap: Osimhen için çok konuşulacak bonservis

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen bu sezon da adından söz ettirirken, dünya devlerini de peşine taktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor'u ağırlayacak olan 'da hazırlıklar devam ediyor.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı-krımızılıların en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak.

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini 75 milyon euro karşılığında aldığı Nijeryalı golcüye Barcelona talip olmuştu.

BARCELONA İSTEDİ

Mundo Deportivo'nun haberinde Katalan devinin, Lewandowski yerine Osimhen'i düşündüğü ve bu için harekete geçtiği bildirildi.

Galatasaray'dan dünya devini şaşırtan cevap: Osimhen için çok konuşulacak bonservis - 1 Victor Osimhen, Kayserispor karşısında attığı gol sonrası böyle sevinmişti.

Barcelona'da yönetimin Osimhen için yapılacak her harcamanın yatırım değerinde olduğunu düşündüğü aktarıldı.

, BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Victor Osimhen'i yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için belirlediği bonservis de belli oldu.

Galatasaray'dan dünya devini şaşırtan cevap: Osimhen için çok konuşulacak bonservis - 2 Galatasaraylı Osimhen, Bodo/Glimt maçında attığı golü böyle kutlamıştı.

130 MİLYON EURO

Yönetimi'nin Victor Osimhen için kapıyı 130 milyon euro'dan açacağı ve teklif yapacak kulüplerin bu miktarın altına düşmeleri halinde masaya oturmayacağı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.

