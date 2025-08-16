Galatasaray'dan Ederson için ilk resmi teklif

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ikide iki yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. kazandı. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminin ilk sırasında kaleci var.



EDERSON İÇİN İLK RESMİ TEKLİF



Sarı-kırmızılılarda kaleci transferi için birçok isim gündeme gelse de öne çıkan aday Manchester City'den Ederson. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Manchester City'ye ilk resmi teklifini yaptı.



Galatasaray, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk teklifini sunarken Manchester City'nin daha yüksek bir bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.



Öte yandan Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'ye transfer olma fikrine açık olduğu ifade edildi. Ederson'un takımdan ayrılması halinde Donnarumma'nın Manchester ekibine transfer olabileceği aktarıldı.