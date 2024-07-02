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Galatasaray’dan Emin Bayram açıklaması: “Teklif değerlendirme aşamasında”

Galatasaray’ın Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’da kiralık olarak forma giyen genç savunmacısı Emin Bayram’ın transferi spor gündemindeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç futbolcunun olası transferine ilişkin açıklama yaptı. Hatipoğlu, Bayram’a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Galatasaray’dan Emin Bayram açıklaması: “Teklif değerlendirme aşamasında”

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Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram’a gelen teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili açıklamada bulundu.

Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, “Emin Bayram’ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig’de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.

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