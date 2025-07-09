Galatasaray'dan erkek voleybola takviye: 1 yıllık imza

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso'yu kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Cocodrilos de Matanzas takımında başlayan Alanso, sırasıyla Consar Ravenna, Chaumont Volley-Ball 52, Gas Sales Bluenergy Piacenza ve Gioiella Prisma Taranto ekiplerinde forma giydi.



Roamy Alonso, kulüp kariyerinde 1 Fransa Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Açıklamada, "Roamy Alonso'ya 'Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin' der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.