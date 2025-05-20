Galatasaray'dan eşi benzeri olmayan satış: 24 saatte gerçekleşti

Galatasaray ’ın 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Galatasaray Store’da 24 saatte toplam 200 bin adetin üstünde ürün satışı gerçekleştirildi. 5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, 24 saatte 110 milyon TL’nin üstünde satış yaptı.

Mağazacılık A.Ş’nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için çok iyi hazırlandığı, ürün çeşitliliğiyle taraftarları etkilediği görüldü.



Öte yandan 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak kutlamalarda büyük bir Galatasaray Store mağazası da taraftarların hizmetinde olacak.



Sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk kupasının alınacağı günde buradaki mağazadan da büyük bir gelir bekliyor.