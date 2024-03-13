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Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt

Galatasaray Kulübü, basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren 'nin Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

Koç, 'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu öne sürmüştü.

Ali Koç'un açıklamalarına sarı-kırmızılı kulüpten yanıt geldi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Psikolojide yansıtma: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır.

TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mubah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray Türk futbolu için beka sorunudur

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray Türk futbolu için beka sorunudur

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