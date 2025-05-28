Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: "Hacdan gelenleri karşılayanlar daha kalabalıktı"

Sarı - lacivertli kulüp, Abu Dhabi'de oynanan maç sonrası İstanbul'a gelecek olan takımı karşılamak için taraftarlarını Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etmişti.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı - lacivertlilerin kutlamasın göndermede bulundu.

"HACDAN GELENLER DAHA KALABALIKTI"



Beyaz TV'ye konuşan Yazgan, "Fenerbahçe, Euroleague şampiyonu oldu. "Sabiha Gökçen’e gelin" diye çağrı yaptılar. Yemin ederim hacdan gelen kafileyi karşılayanlar daha kalabalıktı." ifadelerini kullandı.



Eray Yazgan'ın sözleri, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.