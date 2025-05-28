Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: "Hacdan gelenleri karşılayanlar daha kalabalıktı"
EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlamaları için Galatasaray Yönetimi'nden göndermeli bir açıklama geldi.
THY EuroLeague Final Four finalinde Monaco ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibini 81-70 mağlup etmişti.
Sarı - lacivertli kulüp, Abu Dhabi'de oynanan maç sonrası İstanbul'a gelecek olan takımı karşılamak için taraftarlarını
Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etmişti.
Fenerbahçeli taraftarların şampiyon takımı karşılamasının ardından sonraki gün, Bağdat Caddesi'nde büyük bir kutlama gerçekleştirildi.
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı - lacivertlilerin kutlamasın göndermede bulundu.
"HACDAN GELENLER DAHA KALABALIKTI"
Beyaz TV'ye konuşan Yazgan, "Fenerbahçe, Euroleague şampiyonu oldu. "Sabiha Gökçen’e gelin" diye çağrı yaptılar. Yemin ederim hacdan gelen kafileyi karşılayanlar daha kalabalıktı." ifadelerini kullandı.
Eray Yazgan'ın sözleri, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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