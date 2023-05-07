Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert tepki

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'den Giresunspor maçı öncesi gelen açıklamaya tepki gösterdi.



Galatasaray açıklamasında; "Fenerbahçe'nin son olarak Giresunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki mesajıyla hakemleri açık şekilde tehdit etmesi ve tüm bu süregelen davranışları Türk spor tarihinin kara lekesidir." dedi.



Açıklamanın devamında; "İlgili kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sınırsız şımartılması sonucu her türlü ilkel tavrına ses çıkarılmaması, otorite konumunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun korku ve nedenini bilemediğimiz kaygılarla tüm kurullarını, görevlilerini, Yönetim Kurulu Üyelerini yalnız bırakması kabul edilemez! Hakemlerini, Yönetim Kurulu Üyelerini, kurum ve kuruluşlarını; korkuları, her türlü kaygıları nedeniyle yalnız bırakan Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olarak da ilerleyen günlerde geniş kapsamda açıklamalarda bulunacağız. Toplumca hiçbir karşılığı bulunmayan bu bencil ve ilkel davranışlar karşısında tüm futbol bireylerini cesur, adil ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz." sözlerine yer verildi.