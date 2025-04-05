Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Spor adına utanç verici bir saldırı

Kadıköy'deki dev derbinin gerilimi sürüyor. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı maçın ardından ezeli rakipler açıklamalarıyla birbirini hedef aldı.



Fenerbahçe, büyük yankı uyandıran olaya Buruk'un neden olduğu iddiasında.



Sarı lacivertliler şu açıklamayı yaptı:



"Teknik direktörümüzün tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta 'kurşun yemiş' refleksiyle profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir. Yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."



Galatasaray ise hem sarı lacivertlileri hem de Mourinho'yu hedef aldı.

"SPOR ADINA UTANÇ VERİCİ BİR SALDIRI"

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın."



Türkiye Kupası çeyrek final maçından sonra yaşanan olay, İngiltere, İtalya, İspanya gibi birçok ülkede büyük ses getirmişti.