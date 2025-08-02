Galatasaray'dan Fransa'ya transfer oldu: Türkiye'den ayrıldı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir haftadan kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Yaz transfer döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle hem Türk hem de dünya basınında sansasyon yaratan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da devam ediyor.



Dries Mertens, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı ve Mathias Ross ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir isim daha veda ediyor.

GERİ DÖNDÜ



Sarı-kırmızılılara geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen ve bu sezon başında 7 milyon euro karşılığında Lens'ten bonservisi alınan Przemyslaw Frankowski, Fransa'ya geri döndü.