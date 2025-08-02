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Galatasaray'dan Fransa'ya transfer oldu: Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'nin transferi kesinleşti.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer oldu: Türkiye'den ayrıldı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir haftadan kısa bir süre kala son şampiyon 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle hem Türk hem de dünya basınında sansasyon yaratan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da devam ediyor.

Dries Mertens, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı ve Mathias Ross ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir isim daha veda ediyor.

GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılara geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen ve bu sezon başında 7 milyon euro karşılığında Lens'ten bonservisi alınan Przemyslaw Frankowski, Fransa'ya geri döndü.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer oldu: Türkiye'den ayrıldı - 1

AİLESİYLE BİRLİKTE AYRILDI

Ligue 1 ekibi Rennes'e 2 yıllığına zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Polonyalı futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer oldu: Türkiye'den ayrıldı - 2

SATIN ALMA OPSİYONU

Rennes'in Frankowski'nin 1.7 milyon euro'luk maaşının tamamını karşılayayacağı öğrenilirken, oyuncunun satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu kaydeidldi.

GALATASARAY PERFORMANSI

formasıyla 15 maça çıkan 30 yaşındaki sağ bek, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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