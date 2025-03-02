Galatasaray'dan gece yarısı motivasyon paylaşımı: Her şeyin farkındayız

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak ve artırmak isteyen sarı - kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından gece yarısı bir paylaşım yapıldı. Maç günü paylaşımında yer alan videoda Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera , Yunus Akgün, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı ve teknik direktör Okan Buruk yer aldı. Paylaşılan videoda futbolcuların ve Okan Buruk'un kullandığı ifadeler şu şekilde: Fernando Muslera: "Birlik olma zamanı. Yönetim, taraftar ve tüm Galatasaray camiası. Beşini yıldıza giden yolda bize inanın ve destek olun. Ve birlikte başaralım. Mayıslar bizimdir!" Yunus Akgün: "Sarıyla, kırmızıyla, alnımızın akıyla yine şampiyon olacağız!" Victor Osimhen: "Şampiyonluk yolunda kazanmak için birlikte savaşacağız. Haydi!"

Kaan Ayhan: "Ruhumuzu ortaya koyup, beşinci yıldız için savaşacağız!"



Abdülkerim Bardakcı: "Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da büyük taraftarımızla beraber mayıslar bizim olacak!"



Metehan Baltacı: "Şampiyon Cimbom yazdıracağız!"



Okan Buruk: "Büyük Galatasaray taraftarı. Mayıs yaklaşıyor, bundan önceki iki senede nasıl hep birlikte başardıysak, bu senede hep birlikte başaracağız. Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukla ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Bunun için hep birlikte kenetlenelim. Kenetlenelim başka Galatasaray yok."