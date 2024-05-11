Galatasaray'dan Groenbaek atağı

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 96 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kazandı.

Akşam'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek ile ilgilendiği öne sürüldü.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Norveç ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

ALMANYA'DAN TRANSFERE RAKİP

Öte yandan Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in de Danimarkalı futbolcu için transfer teklifi yapacağı kaydedildi.

Bodo Glimt'te merkez orta sahada forma giyen Gronbaek, sarı-siyahlı formayla 21 resmi maça çıktı.

Genç futbolcu bu mücadelelerde 8 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.