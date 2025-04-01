Galatasaray'dan hakem kararına tepki

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için hakem kararına tepki geldi. Galatasaray, Beşiktaş derbisinden sonra kupadaki Fenerbahçe maçına da FIFA kokartı bulunmayan hakem atanmasına tepki gösterdi.

Sarı kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Merkez Hakem Kurulu kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, Fenerbahçe maçını yönetecek Cihan Aydın'ın bu sezonki istatistiklerine dikkat çekti.



Hatipoğlu, "Rakip takımın Galatasaraylı algısı yaptığı biri Cihan Aydın. Bir kız çocuğu üzerinden bu algı yapıldı. Galatasaray'ın 3 maçını yönetmiş, Hatay ve Kasımpaşa'da 2 kere berabere kaldığımız bir hakem. En çok puan kaybettiğimiz hakem. Bu bir tesadüf mü yoksa seçilirken bunlar bir etken oldu mu, kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

