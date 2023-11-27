Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki

Galatasaray, süregelen hakem tartışmaları hakkında açıklama yayınladı.



Açıklamada; "Taraftarlarımıza sesleniyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz hep birlikte buradayız! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak sağduyulu davranacağız. Yine aynısını yapacağız! Ahlaksızları, zorbaları, parasının ve ilişkilerinin gücüyle zalim olanları teker teker hüsrana uğratacağız! Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız." ifadelerine yer verildi.