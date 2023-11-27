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Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki

Galatasaray hakem tartışmaları konusunda, "Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki
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, süregelen tartışmaları hakkında açıklama yayınladı. 

Açıklamada; "Taraftarlarımıza sesleniyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz hep birlikte buradayız! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak sağduyulu davranacağız. Yine aynısını yapacağız! Ahlaksızları, zorbaları, parasının ve ilişkilerinin gücüyle zalim olanları teker teker hüsrana uğratacağız! Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız." ifadelerine yer verildi.

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