Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki, Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray ve Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray'In Konyaspor'a 2-1 yenildiği maçtaki hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmadaki kararlar karşılaştırıldı.

"LAFTA VAR, ORTADA YOK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Lafta VAR. 𝐎𝐫𝐭𝐚da YOK. ❌.Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…

Milot Rashica’ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia’ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…"

"CEVABIMIZI SAHADA VERECEĞİZ"

Galatasaray'ın paylaşımında, Alanyaspor maçının devre arasında Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla ilgili ise şu görüşlere yer verildi: "Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!”



Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"

