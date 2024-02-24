Galatasaray'dan hakem tepkisi

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.



Sarı-lacivertli ekip 90+4'te Batshuayi'nin penaltı golüyle 3 puanı aldı.

"UTANMAZLAR!"

Tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir açıklama yayınladı.



Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanıldı.

