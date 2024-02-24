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Galatasaray'dan hakem tepkisi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltı hakkında açıklama yayınlayarak hakemlere tepki gösterdi.

Galatasaray'dan hakem tepkisi

'in 27. haftasında , Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip 90+4'te Batshuayi'nin penaltı golüyle 3 puanı aldı. 

"UTANMAZLAR!"

Tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında şampiyonluk yarışı veren bir açıklama yayınladı. 

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanıldı. 

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip geldi

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip geldi

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