Galatasaray'dan hakem tepkisi

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip 90+4'te Batshuayi'nin penaltı golüyle 3 puanı aldı.
"UTANMAZLAR!"
Tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir açıklama yayınladı.
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanıldı.
Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Galatasaray
- Fenerbahçe