Galatasaray'dan hakem tepkisi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip 90+4'te Batshuayi'nin penaltı golüyle 3 puanı aldı.
"UTANMAZLAR!"
Tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir açıklama yayınladı.
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanıldı.
Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI
Sarı-kırmızılı kulüp, ilk tepkinin ardından bir açıklama daha yayınladı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısında bulundu.
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz."
Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz... pic.twitter.com/jx6G3jBy6t— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024
FENERBAHÇE'DEN YANIT
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımına Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamaları ile yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki’den ilgili kulübe yanıt:
“Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik.""
Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki’den ilgili kulübe yanıt:— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 24, 2024
“Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler.
Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik."
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