Galatasaray'dan hakem tepkisi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı

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TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı kulüp, ilk tepkinin ardından bir açıklama daha yayınladı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısında bulundu.



Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz."